В Харькове мужчина выпал из кабинки канатной дороги под колеса авто: жуткий момент показали на видео

В воскресенье, 13 июня, мужчина стал участником ДТП в Харькове после того, как выпал из кабинки на канатной дороге.

Об этом сообщает Telegram-канал “Труха Харьков”.

Известно, что пострадавшим оказался 17-летний юноша.

По данным Telegram-канала, он выпал из кабинки на канатной дороге и угодил под колеса автомобиля.

“На Канатной дороге из кабинки выпал человек! Приехала скорая, вроде жив. 17-летний юноша выпал из кабинки и его сбила машина”, – говорится в сообщении.

По данным издания NewsRoom, пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения, а после падения из кабинки его переехал микроавтобус.

Пострадавшего 17-летнего юношу после ЧП госпитализировали в больницу с несколькими переломами и открытой черепно-мозговой травмой.









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