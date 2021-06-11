На Луганщине двое мужчин получили поражение молнией: один из них погиб на месте

Сегодня, 11 июня, в пгт Троицкое во время дождя двое местных жителей получили поражения молнией, один из них скончался до прибытия экстренной медицинской помощи, другой госпитализирован. Его состояние – удовлетворительное.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.



Спасатели призывают граждан: соблюдайте правила безопасности во время грозы! Если вы находитесь дома, закройте все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка. Держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов – все они притягивают разряд.

Если вы находитесь на улице, избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья.

Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Ни в коем случае не бегайте и не плавайте. Обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от попадания молнии, следовательно, почва вокруг имеет высокую проводимость электричества, и молния бьет туда постоянно. Дуб, тополь, сосна и ель – наиболее уязвимы для разрядов электричества, меньше всего – ива, клен и кусты.

Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Оно должно быть сухим – влажная земля сильнее проводит электричество. Если поблизости нет сухого углубления, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.

Если гроза застала вас во время прогулки на велосипеде или мотоцикле, срочно остановитесь – это опасно. Когда вы находитесь в автомобиле, опасность вам не грозит. Но не забудьте снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут привлекать разряды.

Запомните: все электрические приборы, в частности мобильные телефоны, являются своеобразными приемниками для шаровых молний. Поэтому ни в коем случае не пользуйтесь ими во время грозы, необходимо немедленно их отключить.