На Донбассе под огнем гранатометов погиб украинский защитник

В течение текущих суток, 11 июня, по состоянию на 17:00 в зоне проведения ООС на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Вблизи Водяного боевики обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, погиб украинский защитник.
Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.
“В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимо с жизнью“, – сказано в сообщении.
Отмечается, что обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.
“Украинские воины и дальше контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил“, – подчеркнули в Штабе.
Как сообщал “источник”, 9 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе погибла украинская военнослужащая.
Ранее мы публиковалифото и фамилии украинских бойцов, отдавших жизни в мае в борьбе за Украину на Донбассе – погибли шесть украинских военнослужащих, трое из них были убиты пулями снайперов.