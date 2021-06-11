На Донбассе под огнем гранатометов погиб украинский защитник

В течение текущих суток, 11 июня, по состоянию на 17:00 в зоне проведения ООС на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Вблизи Водяного боевики обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, погиб украинский защитник.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

“В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимо с жизнью“, – сказано в сообщении.

Отмечается, что обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

“Украинские воины и дальше контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил“, – подчеркнули в Штабе.

Как сообщал “источник”, 9 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе погибла украинская военнослужащая.

Ранее мы публиковалифото и фамилии украинских бойцов, отдавших жизни в мае в борьбе за Украину на Донбассе – погибли шесть украинских военнослужащих, трое из них были убиты пулями снайперов.