Дожди не отступят: о погоде на Луганщине в выходные дни

В субботу, 12 июня, в Луганской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах град, сильные дожди.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, днем местами шквалистое усиление ветра 15-20 м / с. Температура ночью 10-15 0 тепла, днем 22-27 0 тепла.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах град, значительные дожди. Ветер юго-западный 5-10, днем местами шквалистое усиление ветра 15-20 м / с. Температура ночью 13-15 0 тепла, днем 25-27 0 тепла.

по городу Луганск переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах град, значительные дожди. Ветер юго-западный 5-10, днем местами шквалистое усиление ветра 15-20 м / с. Температура ночью 13-15 0 тепла, днем 25-27 0 тепла.

В воскресенье, 13 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем кратковременный дождь, местами грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 10-15 0 тепла, днем 22-27 0 тепла.