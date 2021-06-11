Вакцинация от COVID-19: на Луганщине вскоре создадут еще 4 мобильные бригады

В Луганской области сделано 35242 прививки против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В частности, за минувшие сутки, 10 июня, провакцинировано 2262 человека. Одну дозу вакцины получили 28819 человек ревакцинировано 6423 человека.

На сегодня в области продолжается III этап прививочной кампании, вакцинируются и ревакцинируются: лица возрастной категории 60+, представители пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, маломобильные лица и лица, ухаживающие за ними, медицинские работники, педагоги, жители и работники интернатов, военнослужащие, участвующие в ООС.

Вакцинация происходит ежедневно, учитывая выходные и праздничные дни, 9 мобильными бригадами (две в Северодонецке, две – в Сватово, две – в Старобельске, две – в Лисичанске (центры № 1-2), один – в Беловодске) и 52 пунктами прививок центров первичной медико-санитарной помощи городов и районов области на базе специализированных учреждений (интернатов, домов престарелых), военного госпиталя, больницы МВД и пунктов прививок. В ближайшее время будет создано еще 4 мобильные бригады (Троицкое, Станица Луганская, Кременная, Попасная).

Отметим, неблагоприятных инцидентов после проведенной вакцинации не зафиксировано.

Напомним, с 1 марта 2021 в Украине люди, которые изъявили желание вакцинироваться от COVID-19, могут записаться в лист ожидания. Записаться можно через Единый государственный вебпортал электронных услуг «Портал Дія», мобильное приложение Портала Дія, национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия распространению COVID-19.