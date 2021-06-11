На Луганщине мужчина из ревности поджёг дом своей сожительницы

В рамках начатого уголовного производства по факту поджога дома, следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Во вторник, 8 июня, в полицию г. Лисичанска поступило сообщение 30-летней местной жительницы о том, что неизвестный поджег ее дом по ул. Николаевской.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что в совершении указанного правонарушения обоснованно подозревается сожитель заявительницы – 26-летний лисичанин. Предварительно, к совершению противоправных действий его подтолкнула ревность.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 3-х до 10-ти лет.