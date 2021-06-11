В Беловодске устанавливают личность лжеминера автомобиля

Сегодня, 11 июня, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в пгт. Беловодск заминирован автомобиль «Mercedes Vito», который припаркован у дома по ул. Луганской.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Немедленно на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты-взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС. Учитывая то, что автомобиль находился вблизи жилого дома, правоохранители взяли под охрану периметр вокруг автомобиля и сообщили о возможной опасности жителей близлежащих домов.

Автомобиль был тщательно обследован экспертами-взрывотехниками, опасных предметов не обнаружено.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Принимаются меры по установлению лица, сообщившего о заминировании.