Парк весь заменят: Гайдай рассказал некоторые подробности проекта троллейбусного сообщения между Лисичанском, Северодонецком и Рубежным

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время прямого эфира на своей странице в ФБ сообщил некоторые подробности проекта, касающегося троллейбусного сообщения между Лисичанском, Северодонецком и Рубежным.

Так, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на первый участок от Северодонецка до Лисичанского железнодорожного вокзала. Параллельно будет разрабатываться вторая очередь – через Лисичанск, и дальше третья – на Рубежное, сообщает газета “Луганщина.ua”.

“Троллейбусное управления будет единое. В Лисичанске разместим ремонтное депо. Парк троллейбусов будем заменять весь, – рассказал Сергей Гайдай.

Также он сообщил о планах развития спортивной инфраструктуры в Луганской области.

В этом году в программу «Большого строительства» попали два бассейна в Северодонецке. Сейчас речь идет о том, чтобы восстановить бассейн в Лисичанске.

“Сейчас размышляем, что делать в Лисичанске, потому что действительно много нареканий от людей, что негде детям заниматься спортом, нет нормального бассейна. Думаем, есть целесообразность восстанавливать тот комплекс, который есть. Там здание очень старое. И, наверное, каждый строитель может сказать, что построить новое – иногда дешевле, чем ремонтировать старое. Поэтому сейчас советуемся с проектантами, с разными подрядчиками”, – рассказал глава области.