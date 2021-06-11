На Луганщине полицейские изъяли у граждан гранату и ВОГ

Вчера, 10 июня, в г. Лисичанске полицейские остановили 32-летнего ранее судимого местного жителя, у которого обнаружили и изъяли гранату Ф-1. Правоохранителям гражданин пояснил, что нашел ее в лесу.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



В г. Рубежное на железнодорожном вокзале бойцы батальона “Скиф” обнаружили у 25-летнего мужчины боеприпас – подствольный заряд ВОГ.



Оба факта внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». В рамках досудебного расследования следователям предстоит установить происхождение боеприпасов и цель их хранения.