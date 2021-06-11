20 новых случаев COVID-19 выявили в Луганской области

Лабораторно подтверждено 20 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще четверо больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – одно, Рубежное – шесть, Северодонецк – пять, Кременная – три, Станица Луганская – три, Старобельск – два.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 368 случаях.

Выздоровели – 24703 (113 за последние сутки), лечатся – 748 (130 – стационарно, 718 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1074 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1059.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 17,8 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 87-летний мужчина из Лисичанска; 70-летняя женщина из Северодонецка; 62-летний мужчина и 49-летняя женщина из Троицка.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 917 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 11 июня (09:00) в Украине 2221427 подтвержденных случаев COVID-19, из них 51 577 летальных, 2120780 человек выздоровели. Всего проведено 10460411 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 1603 новых случая; летальных – 70; осуществлено 55342 тестирования; выздоровели 5583 человека.