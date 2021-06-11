Расширение балкона: правила, нормы, советы

К сожалению, большинство домов старых планировок грешат маленькими балконами. И если раньше это не считалась такой уж серьезной проблемой, то для современных семей это уже представляет неудобства. Ведь на таких балконах сложно уместить все вещи, не говоря уже о том, чтобы превратить балконное пространство в рабочий кабинет, зону отдыха или, например, игровую.

Но есть выход – расширение балкона.

Данная услуга стала очень популярной, особенно в последние годы. Но прежде, чем заказывать вынос, давайте разберемся в нескольких нюансах.

На сколько можно увеличить балкон?

Согласно украинским законам, расширить балкон без дополнительных бюрократических проволочек можно на 30 сантиметров (со всех сторон). Поэтому чаще всего клиенты останавливаются именно на таких параметрах. Кардинально больше площадь балкона не станет, тем ни менее, это позволит вам установить дополнительные полки, стеллажи и сделать помещение функциональнее.

Если же вы хотите расширить балкон более, чем на 30 см с каждой стороны, вам придется попотеть. Дело в том, что расширение больше 30 см считается полноценной перепланировкой квартиры. Значит нужно получить соответствующие разрешения на работы:

Согласие от соседей и жилищно-эксплуатационной конторы;

Разрешительный документ от городского архитектурного отдела;

Документ о согласовании проекта расширения с пожарной, газовой службой и т.д.;

Ордер на выполнение работ.

Также в последующем вам нужно будет внести изменения в документацию на право собственности квартирой, так как квадратура жилья станет больше.

Как правило, хождение по инстанциям и все согласования занимают несколько месяцев. Многих это отпугивает, и клиенты решаются на незаконное расширение.

Стоит ли делать расширение балкона без разрешений?

Настоятельно не рекомендуем этого делать. В последующем, если вы захотите продать квартиру, передать ее в наследство, оформить дарственную или сделать хоть какие-то юридические действия, у вас это не получится. Придется переоформлять документы на квартиру правильно и это может быть еще дороже и дольше, нежели сделать ремонт изначально по всем правилам.

Как расширить балкон по закону?

Если хотите, чтобы визуально балкон выглядел больше, сделайте вынос балкона по полу (+30 см). И уже от этой конструкции можно делать еще и вынос по подоконнику (еще + 30 см). По документам это не будет считаться перепланировкой, но позволит вам установить более широкий подоконник, который можно использовать для цветов, в качестве столика и т.д.