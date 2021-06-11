Отдых и лечение в отеле «Афродита» в Трускавце

Курортный город Трускавец славится своей чарующей красотой и целительными источниками минеральных вод. Ежегодно сюда съезжаются тысячи туристов из Европы с намерением качественно отдохнуть и оздоровиться. Отели Трускавца – это современные комплексы с собственной лечебной базой и широким разнообразием услуг. Одним из таких мест является отель «Афродита», впервые открывший свои двери перед гостями в 2013 году.

Коротко об отеле

Комплекс располагается в центральной части курорта, вблизи городской инфраструктуры. В свободное время гости могут прогуляться тихими улочками, увидеть площадь, посетить парк и озеро. Как и в любом санатории курортного города, туристы могут воспользоваться услугами турагентства и заказать экскурсию по городу либо области. Также администрация санатория совместно с туроператорами организовывает выездные туры выходного дня в Карпаты, Львов, Ивано-Франковск и прочие города Западной Украины.

К дополнительным удобствам комплекса относят: парикмахерскую, кабинет косметолога, массажный кабинет и пиццерию. На первом этаже отеля находится небольшое кафе, где постояльцы смогут насладиться утренней чашечкой бодрящего кофе и вкуснейшим десертом. В меню также имеется мороженное и смузи. Комплекс «Афродита» в г. Трускавец считается одним из лучших заведений для семейного отдыха. Детальную информацию о комплексе можно узнать на сайте компании «Карпаты Круиз».

Номерной фонд и его особенности

Для поселения туристам предлагаются уютные апартаменты класса «Стандарт», «Улучшенный», «Полулюкс» и «Люкс». Номерной фонд отеля состоит из 11 номеров площадью от 16 м² до 24 м². Номера светлые и комфортные, в каждом из них имеется:

набор мебели: 1 кровать King Size либо 2 одноместные, стол, тумбы, гардероб (для номера «Люкс)»;

бытовая техника: чайник, холодильник, телевизор;

климатическая техника: кондиционер.

Приятным бонусом будет наличие собственного балкона либо террасы с невероятным видом на город.

Лечение в отеле «Афродита»

Об эффективности лечения в Трускавце знает любой европеец. Способствует этому чистейший горный воздух и прием минеральных вод. К слову, вблизи здравницы находятся источники вод «Нафтуся», «Маруся», «Фердинанд» и «Эдвард».

В санатории «Афродита» гостям предлагается на выбор два тарифа: «Курортный» и «Все включено». Главным отличием пакетов является количество и разнообразие предоставляемых процедур. К бесплатным услугам относят:

первичную консультацию терапевта;

прием минеральных вод;

прием лечебных ванн;

кислородные пенки;

физиотерапию.

Лечение гости проходят в медицинском центре «Андрос», расположенном на территории отеля «Свитязь» в Трускавце, который находится в шаговой доступности от спального корпуса. В нем же располагается современный СПА-центр с бассейнами, джакузи и фито баром. При желании постояльцы могут посещать один из лучших лечебно-диагностических центров Украины – «Мед-Палас», действующий на базе ЛОК «Миротель».

Чтобы оздоровление организма было максимально эффективным, туристам предлагается трехразовое диетическое питание по системе «шведский стол». При необходимости еду можно заказывать и в номер. В меню – блюда национальной и европейской кухни: пельмени и вареники ручной работы, грибная юшка, запеченная форель, настоящий украинский борщ, окрошка и многое другое.

Сколько стоит путевка в санаторий Трускавца

Стоимость путевки в Трускавец полностью соответствует качеству предоставляемых услуг. Тариф варьируется в зависимости от сезонности, категории номера и количества гостей в нем. Дети до 6 лет могут проживать в номере с родителями бесплатно. При необходимости администрация отеля может предоставить дополнительное койко-место и питание.