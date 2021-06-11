На Луганщине объявили в розыск 12 боевиков, которые похищали людей

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении 12 участникам преступной организации.

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.



По данным следствия, в мае 2014 житель города Луганска, находясь в составе незаконного формирования «казацкая национальная гвардия Всевеликого войска Донского им. М.И. Платова », с целью совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, организовал и возглавил преступную группировку, в состав которого вошли 12 человек. Участники преступной организации имели арсенал огнестрельного оружия – автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, пулемет и снайперскую винтовку. На совершение преступлений члены группировки выезжали несколькими машинами, что обеспечивало прикрытие участников преступной организации в процессе осуществления нападений, создавало эффект реальной угрозы применения насилия, нападавшие действовали внезапно и агрессивно.



В начале июля 2014 участники организации, одетые в камуфлированную одежду военного образца, имея при себе оружие, совершили нападение на жителя города Лисичанска, завладев его денежными средствами в сумме 30 тыс. грн и автомобилем AUDI A6. Во время нападения участники группировки наносили многочисленные удары руками, ногами и прикладами оружия по туловищу и голове потерпевшего, причинив ему тяжкие телесные повреждения, один из бандитов прострелил ногу пострадавшего из пистолета. После издевательств нападавшие затащили потерпевшего в багажное отделение автомобиля, из которого он выпрыгнул во время движения. После побега он был госпитализирован в медицинское учреждение.



Также при аналогичных обстоятельствах, используя огнестрельное оружие и физическое насилие, подозреваемые похитили и незаконно лишили свободы еще 5 жителей города Лисичанска и Попаснянского района. Они удерживали потерпевших под вооруженной охраной, заставляли копать окопы и траншеи, строить защитные баррикады и фортификационные сооружения.



Подозреваемым инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, незаконное обращение с огнестрельным оружием, похищение людей и незаконное лишение их свободы, совершение разбойного нападения, угон автотранспорта, создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2, ч.3 ст. 146, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас подозреваемые объявлены в розыск.



Деятельность группы остановлено в конце июля 2014 после освобождения подразделениями Вооруженных Сил Украины городов Луганщины от незаконных вооруженных формирований.