В Троицкой громаде создана современная амбулатория общей практики семейной медицины

Во время рабочей поездки Сергей Гадай посетил Троицкую амбулаторию общей практики семейной медицины КНП «Троицкий центр первичной медико-санитарной помощи Троицкой поселкового совета».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Он ознакомился с работой амбулатории, где сейчас работают пять семейных врачей.

Здесь организован кабинет электрокардиограммы и гинекологический кабинет, оснащенный аппаратом УЗИ, организовано экспресс-тестирование на COVID-19 и проведение вакцинации против коронавируса.

Построенное здание амбулатории на праве оперативного управления за КНП «Троицкий центр ПМСП» было закреплено осенью 2019 года.

В прошлом году для повышения доступности и качества медицинского обслуживания Троицкой поселковым советом на сумму 176,6 тыс. гривен закуплено офисную мебель и кресла, стулья, а на сумму 507 453 тыс. гривен приобретено медицинское оборудование.

Всего в состав КНС «Троицкий центр первичной медико-санитарной помощи» входят четыре фельдшерско-акушерские пункты, 16 фельдшерских пунктов и пять амбулаторий общей практики семейной медицины.