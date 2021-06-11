Снова обещают “золотые горы”: главари “ЛДНР” сделали заявление об “отставке” Курченко, новом “инвесторе” и погашении долгов

Главари “ЛДНР” Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об “отставке” Сергея Курченко, который контролировал фактически всю промышленность на временно неподконтрольных территориях, и поиске “нового инвестора”.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

В настоящее время Правительствами Республик завершены переговоры с представителями инвестиционной группы, которая обеспечит финансирование и развитие металлургических и коксохимических предприятий, находящихся в управлении ЗАО “Внешторгсервис”. Основным условием достигнутых договоренностей является погашение всех накопленных предприятиями долгов и в первую очередь – по заработной плате”, – сказано в заявлении, которое совместно сделали Пасечник и Пушилин.

Якобы новый “инвестор” взял на себя обязательство обеспечить погашение задолженности работающим сотрудникам предприятий в течение трех месяцев, уволившимся – в течение шести месяцев.

“Первый транш в размере среднемесячной заработной платы будет выплачен до конца этой недели. Задолженность перед контрагентами будет погашаться в соответствии с подписываемыми графиками, но первые платежи по долгам перед основными республиканскими предприятиями будут произведены до 11 июня”, – говорится в заявлении.

Также сказано, что “инвестор” собирается “обеспечить стабильную работу, развитие и модернизацию производственных мощностей промышленных гигантов”.

А вот кто именно получит основные промышленные активы, в заявлении не указывается.