В Лисичанске на 27 улицах не будет газоснабжения

Сегодня, 11 июня, с 7.30 до 19.00, будет прекращено газоснабжение на 27 улицах в Лисичанске.

Об этом сообщает пресс-служба городской военно-гражданской администрации.

В связи с утечкой газа на газопроводе среднего давления по адресу проспект Победы, район дома 109 и проведением работ по устранению аварийной ситуации газоснабжения будет приостановлено на таких улицах: Добролюбова, Железнодорожная, Волгоградская, Новая, Днепровская, С. Тюленина, Молокова, пр . Победы дома с №2 по №60, №109, №111, №113, №115, №119, Мариупольская, Таганрогская, Яровая, Докучаева, П. Осипенко, Канатная, Краснодарская, Московская дома с №1 по №61 и с №2 по №92, Карбышева дома с №2 по №62 и с №1 по №75, Макаренко дома с №33 по №115 и с №50 по №94, Футбольная, Ген. Потапенко дома с №1 по №49 и с №2 по №109, Рудоремонтного, им. В. Стуса, Декабристов, Черняховского, им. В. Сосюры дома с №218 по №316 и с №201 по №241, Конгрессов Яр, Карла Маркса дома с №2 по №70 и с №1 по №57.