“Захват заложников в чистом виде”: Резников о запрете оккупантами выезда детей 14-16 лет из ОРДО

Подконтрольные Российской Федерации структуры во временно оккупированных районах Донецкой области пытаются заблокировать выезд детей на свободную территорию Украины, заставляя их по достижении 14-летия получать фейковые «паспорта» от оккупационных режимов, а также гражданство России.

Об этом передает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ранее выезд детей 14-16 лет с территории ОРДО разрешался на основании украинского свидетельства о рождении. Сейчас оккупационные органы запретили пересечение КПВВ, а также временно неконтролируемый участок российско-украинской границы, требуя незаконных документов.

«Речь идет о захвате заложников в чистом виде. Ранее я неоднократно говорил о том, что наши граждане на временно оккупированных территориях – это заложники. Сейчас все видят очередное наглядное подтверждение. Детей с родителями просто разворачивают », – заявил Вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Такая практика резко усилилась за последние пару недель. Это ответ России на программу реинтеграции молодежи из ВОТ, которую мы расширяем. В прошлом году существенно упрощены условия поступления абитуриентов из ВОТ в украинские вузы. В этом году внедрена программа дополнительной подготовки, когда дети в течение двух месяцев смогут бесплатно жить в общежитиях, получать стипендию, проходить адаптацию и готовиться к учебе. В программе принимают участие 23 университеты, в том числе – лидеры украинского образования, такие как Киевский национальный, Львовский национальный, Киевский и Харьковский политехнические, Харьковский авиационный тому подобное. Все больше людей понимает, что никаких перспектив для детей в ОРДЛО нет. Поэтому оккупационная власть пытается заблокировать пересечение. В качестве повода используется эпидемия коронавируса, теперь еще добавляются формальные запреты для детей », сообщил Алексей Резников.

«Мы обратим внимание на эти действия наших международных партнеров, в первую очередь – США, Франции и Германии, а также ОБСЕ. Это недопустимо. Брать детей в заложники по политическим мотивам – это и есть терроризм. Более того, это наглядное доказательство того, как российская сторона на самом деле «стремится» к урегулированию. Также Минреинтеграции работает над упрощением процедуры получения молодежью из ВОТ своих первых украинских паспортов. Сейчас мы проводим консультации с другими органами власти, чтобы наработать оптимальную модель », – сказал вице-премьер-министр.

Напомним, с 7 июня 2021 в учреждениях высшего образования, колледжах, а также в профессионально-технических учебных заведениях начали работу образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина».