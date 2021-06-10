В Троицком ремонтируют проспект Победы, вскоре – ремонт трассы от Троицкого до Рубежного

Сегодня, 10 июня, председатель Луганской облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гадай совершил рабочую поездку в Троицкий поселковый совет Сватовского района.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Первым пунктом программы стал обзор капитального ремонта асфальтобетонного покрытия дороги, который делают по проспекту Победы в пгт Троицкое. Работы начались недавно, 1 июня.

Сергей Гайдай отметил, что это был проблемный участок, который приходилось ремонтировать ежегодно, ведь на капитальный ремонт денег громаде не хватало: «Мы приняли решение помочь Троицкой ОТГ и выделили средства из областного дорожного фонда. Более того, в этом году начнется ремонт трассы от Троицкого до Рубежного. Но этот проект будет реализован на средства Всемирного банка », – отметил глава области.

Ожидаемая (проектная) стоимость проведения ремонтных работ – 4 046 760 гривен. Во время проведения тендерных торгов, ООО «Данко» предложило полное выполнение работ по средствам в сумме 3 280 00 тыс. гривен и был определен победителем процедуры закупки. Общая площадь восстановленного дорожного покрытия будет составлять 7 115 кв. м.