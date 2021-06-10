11 июня в Луганской области ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град

В пятницу, 11 июня, в Луганской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман. Днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер юго-западный 5-10, днем местами шквалистое усиление ветра 15-20 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 21-26 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер юго-западный 5-10, днем местами шквалистое усиление ветра 15-20 м / с. Температура ночью 12-14 0 тепла, днем 23-25 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер юго-западный 5-10, днем местами шквалистое усиление ветра 15-20 м / с. Температура ночью 12-14 0 тепла, днем 24-26 0 тепла.