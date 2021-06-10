На видео показали последствия непогоды на Луганщине

Сильный дождь с градом наделал беды в Сватовском районе. 8 июня стихия “разгулялась” в селе Свистуновка – затопила дома и хозпостройки, водой вымыло посевы на огородах и в полях. Сейчас в населенном пункте составляют акты обследований.

Журналисты “Суспільне” уже сняли сюжет об этом происшествии:

В тоже время, журналисты svatove.city решили узнать у старосты села Юрия Позняков, какова ситуация в Свистуновке по состоянию на утро 10 июня.

“Сейчас мы еще составляем акты обследований. Больше всего пострадали четыре двора. По состоянию на утро насчитывается всего более 20 дворов, которые в результате ливня получили повреждения разной степени”, – рассказал он.

По словам Юрия Ивановича, пока вода в селе еще не сошла полностью, потому что еще стекается из соседних Круглого и Рудовки. Все воды идут в реку Хорин, которая протекает через село.

Ливни были и в Сватово. Видео выложила на своей странице в фейсбуке генеральный директор местной агрофирмы «Слобожанская» Любовь Полякова.

На видео видно, как дождем вымыло посевы.

И как вода текла по территории хозяйства дорогой между загородок с коровами.