На Луганщине мужчина поджёг соседское авто. ФОТО

Под процессуальным руководством Северодонецкой окружной прокуратуры сообщено о подозрении 54-летнему жителю поселка Боровское по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.



По данным следствия, ночью 9 июня мужчина, подойдя к соседскому автомобиля, вылил горючую жидкость на капот транспортного средства и поджёг ее. В результате транспортное средство марки «ВАЗ», принадлежащий военнослужащему Вооруженных сил Украины, полностью сгорело.



Поджигателя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществляется следователями Северодонецкого городского управления полиции ГУ Нацполиции в Луганской области, продолжается.



За совершение преступления указанному лицу грозит до 10 лет лишения свободы.