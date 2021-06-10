Состояние атмосферного воздуха в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном в мае: данные

Луганский областной центр по гидрометеорологии осуществляет наблюдение за состоянием загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах Луганской области (2 в городе Лисичанске, 1 в городе Северодонецке, 1 в городе Рубежное).

Об этом сообщает Департамент коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов.

Так, в мае 2021 года по результатам наблюдений:

В атмосферном воздухе города Лисичанска в течение мая 2021 зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций содержания формальдегида – 1-3,33 ПДК, (в апреле – 1-3,67 ПДК), содержания диоксида азота – 0,5-1,25 ПДК ( в апреле – на том же уровне), диоксида серы – не более 1 ПДК (в апреле – 1,12 ПДК) в пределах нормы также оставались концентрации оксида углерода – не более 0,67 ПДК (в апреле – на том же уровне), аммиака – не более 0,25 ПДК, хлористого водорода – не более 0,1 ПДК (в апреле – на том же уровне).



В атмосферном воздухе города Рубежного в течение мая 2021 наблюдалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций содержания формальдегида – 1,33-3,33 ПДК (в апреле – 1-2,67 ПДК), диоксида азота – 0,5-1,5 ПДК ( в апреле – на том же уровне), диоксида серы – 1,24 ПДК (в апреле – на том же уровне) оксида углерода – 1,33 ПДК (в апреле – на том же уровне) в пределах нормы оставались концентрации хлористого водорода – не более 0,08 ПДК, анилина – не более 0,01 ПДК.





В атмосферном воздухе города Северодонецка в течение мая 2021 наблюдалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций содержания формальдегида – 1-4 ПДК (в апреле – 1-5,33 ПДК), диоксида азота – 0,5-2,25 ПДК (в апреле – 0 , 5-1,25 ПДК) в пределах нормы концентрации диоксида серы – не более 1 ПДК, аммиака – не более 0,25 ПДК, хлористого водорода – не более 0,1 ПДК.