За минувшие сутки на Луганщине от осложнений коронавируса умерли пятеро пациентов

Лабораторно подтверждено 27 новых случаев COVID-19 в области. В результате осложнений умерли еще пятеро больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

Лисичанск – два, Рубежное – два, Северодонецк – шесть, Кременная – два, Марковка – одно, Новоайдар – четыре, Новопсков – два, Попасная – одно, Сватово – одно, Станица Луганская – одно, Старобельск – одно, Троицк – три.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 348 случаях.

Выздоровели – 24590 (57 за последние сутки), лечатся – 845 (127 – стационарно, 718 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1074 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1057.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 19 (при пороговом 60).



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 81-летняя женщина и 50, 73-летние мужчины из Северодонецка; 63-летняя женщина и 80-летний мужчина из Рубежного.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 913 человек.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10 июня (09:00) в Украине 2219824 подтвержденных случая COVID-19, из них 51 507 летальных, 2115197 человек выздоровели. Всего проведено 10434574 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 1785 новых случаев; летальных – 97; осуществлено 59421 тестирования; выздоровели 6513 человек.