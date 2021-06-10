В Луганской области произошло ДТП с пострадавшими. ФОТО

Сегодня, 10 июня, около 13.10, на автодороге «Меловое – Чугуев»,, неподалеку с. Парневое Старобельского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



Сотрудники следственно-оперативной группы полиции пгт. Беловодска и следователи Следственного управления, которые выехали на место происшествия, предварительно установили, что 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ», житель г. Северодонецк, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.



В результате ДТП водитель и его 49-летняя жена получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие госпитализированы в больницу.



Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится проверка.