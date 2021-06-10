Бизнес на времени: на КПВВ “Станица Луганская” дельцы продают места в очереди. ВИДЕО

КПВВ “Станица Луганская” – единственный пункт пропуска на Луганщине. Кроме хороших дорог, вежливых пограничников и бесплатных сервисов, людей здесь встречают, к сожалению, горы мусора и десятки метров очередей. Но если у вас есть деньги, очередь можно обойти. Тех, кто предлагает свои услуги, немало. Об этом говорится в сюжете ТРК “Донбасс онлайн”.

Без очереди можно не только попасть на временно неподконтрольную территорию, но и пройти бесплатное тестирование на коронавирус. Его здесь делают всем желающим, которые прошли линию разграничения. Процедура занимает до пятнадцати минут. А по завершению медики выдают справку гособразца.

Пытаются продать людям очередь и на платное тестирование. Даже больше, местные таксисты покажут, в какую именно лабораторию нужно идти. Журналисты, которые общались с местными “дельцами”, узнали, что стоимость того, что вы первым попадете в очередь – 200 гривен.

После того, как журналисты сделали замечание, полиция попросила женщин, предлагавших “место в очереди”, уйти. Однако перевозчики, “тачечники” и просто “неравнодушные” люди, которые помогут (за деньги, конечно), остались делать “добрые” дела, говорят журналисты.

Более детально о том, кто зарабатывает на несовершенстве системы и за сколько люди вынуждены покупать свое время, смотрите в сюжете: