На Луганщине будут судить преступную группу, которая присвоила деньги на реконструкцию парка отдыха и строительство детского дома семейного типа

Луганская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 3 участников организованной группы по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и подделки документов (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.



По данным следствия, руководитель одного из строительных предприятий области организовал преступную группу, в состав которой вошли три исполнителя. В течение 2019 подрядная организация выполняла работы по реконструкции парка отдыха в городе Рубежное и строительства детского дома семейного типа в Новопсковском (сейчас Старобельском) районе.

С целью завладения бюджетными средствами директор фирмы-подрядчика, его заместитель, инженер производственно-технического отдела и исполнитель ремонтных работ вносили в официальную документацию необоснованно завышенную (более чем в 2 раза) стоимость приобретенных и использованных стройматериалов, инструментов и оборудования. Этими действиями областному бюджету нанесен почти 5 млн грн убытков.



Мероприятия по разоблачению проводились прокурорами совместно со следователями и оперативными сотрудниками 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



В рамках уголовного производства с целью возможной конфискации наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью около 4 млн гривен.



Материалы расследования в отношении еще одного участника организованной группы – исполнителя ремонтных работ, выделены в отдельное производство, подозреваемый объявлен в розыск.