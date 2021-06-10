В Меловом отпразднуют День поселка: программа мероприятий

Жителей и гостей Меловской громады приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка.
Об этом сообщает пресс-служба поселкового совета.
Дата – 20 июня 2021. Место – площадь у Центрального Дома культуры.
Что в программе?
📌16.00-00.00 торговля;
📌16.00-18.00 игровая программа для детей (игры, конкурсы, аквагрим, мастер-классы, батуты), катание детей на лошадях и пони;
📌16.00- 20.00 работа фотозоны, ростовых кукол;
📌18.00-20.00 бесплатная полевая каша;
📌18.00-19.00 торжественное открытие праздника, концертная программа с участием творческих коллективов Меловской громады;
📌19.00-20.30 концертная программа с участием творческого коллектива Кременского Дома культуры;
📌20.30-00.00 праздничная дискотека;
📌22.00 праздничный фейерверк.