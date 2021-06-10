На Луганщине обнаружили тайник с боеприпасами, который НВФ обустроили еще в 2014 году. ФОТО

Вчера, 9 июня, подразделения военной контрразведки Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил совместно с инженерными подразделениями ОТУ «Север» и главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области обнаружили и обезвредили опасные военные средства поражения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Военные контрразведчики получили оперативную информацию о возможной установке минно-взрывного устройства для прикрытия схрона с боеприпасами. Тайник был оборудован на прежних позициях русско-оккупационных войск брошенных летом 2014 года.



В ходе проведения оперативных действий изъято и уничтожено 2 снаряда калибра 122 мм и 120 мм, 1 сигнальную мину, 2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-90, 11 ручных гранат различных модификаций с запалами, 23 снаряда 30 мм, 8 подрывников МВЧ-62 и патроны калибра 5,45 мм.



Следует отметить, что обнаруженные в тайнике гранаты модификации РГН и РГ-42 в настоящее время не находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины, что свидетельствует об их российском происхождении.