На Луганщине начались реставрационные работы на памятнике истории национального значения Мемориальный комплекс ” Украина-освободителям”. ФОТО

На днях в пгт Меловое Луганской области начались ремонтно-реставрационные работы на Мемориальном комплексе “Украина – освободителям”.

Об этом сообщает пресс-служба Меловского поселкового совета.



В течение многих лет органы власти, население неоднократно поднимали вопрос перед различными институтами по проведению капитального ремонта памятника.



Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 03.09.2009 № 928 Мемориальный комплекс занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения. Охранный № 120007-Н.



Во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского по результатам рабочей поездки в Луганскую область от 8 мая 2020 года Луганской облгосадминистрацией при взаимодействии с поселковым советом осуществлены организационные мероприятия по восстановлению мемориального комплекса.



В 2020 году на разработку научно-проектной документации из областного бюджета было выделено 1360,0 тыс. грн. В апреле 2021 документация была согласована Министерством культуры и информационной политики Украины. Проект прошел государственную экспертизу.



В мае 2021 Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации объявлен тендер. Согласно проведенной тендерной процедуре, победу в аукционе получило ООО “ВИНАС-СТРОЙ”. На сегодня Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и ООО “ВИНАС-СТРОЙ” заключен договор на проведение ремонтно-реставрационных работ. Сумма договора составила 24524,193 тыс. грн. Средства выделены из государственного бюджета Украины.



В рамках проекта будут отреставрированы 27 мемориальных блоков и выполнены работы по демонтажу поверхности братской могилы, вечного огня, монумента, пушки. После поверхность будет восстановлена ​​со всеми элементами. Также будет осуществлен демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия и бетонных плит пешеходных дорожек. В дальнейшем заменено на тротуарное покрытие из бетонных фигурных плит.



В музее планируется демонтаж элементов облицовки стен, напольного покрытия и лестницы, установка системы вентиляции, замена кабеля и электросети, установление новых осветительных приборов и нового дверного металлического блока.



Склон холма Монумента будет укреплен с устройством гидрозащитного барьера. Вдоль пешеходных дорожек будут установлены новые осветительные приборы и новые элементы внешней подсветки. Также будет обустроен газон.



Конечный срок окончания реставрационных работ – 31 августа 2021.