Северодонецкий “Азот” намерен пересмотреть тарифы на централизованное водоотведение

ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» намерено осуществить смену тарифа на централизованное водоотведение (в части очистки сточных вод).

Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Так, действующий тариф по водоотведению (очистка сточных вод КП “СЕВЕРОДОНЕЦК-ВОДОКАНАЛ») составляет 2,10 грн. за 1 м3 без НДС.

Расчетный тариф по водоотведению (очистка сточных вод КП “СЕВЕРОДОНЕЦК-ВОДОКАНАЛ») составит 8,20 грн. за 1 м3 без НДС.

Структура расчетного тарифа за 1 м3:

прямые производственные расходы – 3,54 грн.

расходы на ремонт и эксплуатацию оборудования – 1,14 грн.

общепроизводственные расходы – 2,63 грн.

производственная себестоимость – 7,31 грн.

административные расходы – 0,79 грн.

другие операционные расходы – 0,08 грн.

полная себестоимость – 8,18 грн.

прибыль – 0,02 грн.

Тариф без НДС – 8,20 грн.

Тариф с НДС – 9,84 грн.

Тариф увеличивается в 3,9 раза.

На предприятии говорят, что в течение 2008-2021 г тариф на услуги по очистке стоков города не пересматривался, однако в этот период произошло значительное увеличение расходов по причинам, не зависящим от предприятия. Это, в частности, увеличение тарифа на электроэнергию в 6 раз, увеличение расходов на химические реагенты для очистки сточных вод в 8 раз и в 8,5 раз увеличилась заработная плата.

Предприятия также проведет открытое обсуждение (слушание) вопроса о необходимости установления тарифов на централизованное водоотведение (в части очистки сточных вод). Оно состоится 22 июня 2021 в 10-00 в зале музея на третьем этаже здания отдела кадров ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» (проходная №2) по адресу: ул. Пивоварова, 5, г.. Северодонецк, Луганская область.

Заявки на участие в открытых обсуждениях (открытых слушаниях), а также замечания и предложения принимаются до 17.06.2021 включительно в письменном виде на почтовый адрес: ул. Пивоварова 5, Северодонецк, Луганская обл., 93408, Украина. В заявке на участие необходимо указать фамилию, имя и отчество, должность участника, наименование организации (предприятия) и контактный телефон для обратной связи.