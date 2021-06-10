В Луганской области презентовали первый инновационный вебпортал

Департамент международной технической помощи, инновационного развития и внешних отношений Луганской облгосадминистрации представил инновационный вебсайт Луганской области – https://i-lug.gov.ua/

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Это современный двуязычный ресурс, который содержит актуальную информацию об инновационном развитии, продвижении региона, электронной демократии, внешних отношений и международной технической помощи.

Сайт имеет современный дизайн вроде бренда области “Луганщина Моя”.

Сегодня большинство пользователей используют смартфоны для поиска полезной информации, поэтому преимуществом нового сайта является его адаптация под мобильные устройства. На ресурсе доступен режим просмотра для слабовидящих.

Сайт содержит исчерпывающую информацию о территориальных громадах Луганщины.

Кроме того, на ресурсе размещены интерактивные карты «Луганщина интересная», «Инновационная инфраструктура Луганской области», «Карта реализованных инфраструктурных проектов».

Инновационный вебсайт Луганской области создан с целью распространения информации о ключевых преимуществах региона, его инновационных предложениях среди миллионов пользователей и потенциальных партнеров, поэтому является наиболее эффективным инструментом продвижения региона.