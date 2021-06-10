У рубежанина нашли корпус боевой гранаты: с боеприпасом он разгуливал по городу

Патрульные роты ТОР обнаружили у гражданина боеприпас.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Сегодня, 10 июня, в Рубежном патрульные заметили молодого человека, который вел себя подозрительно. Во время общения с полицейскими на вопрос, имеет ли он при себе запрещенные к обращению предметы, 32-летний мужчина сообщил, что в правом кармане брюк у него лежит корпус боевой гранаты.



На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников, до приезда которых ограничивали для посторонних лиц доступ к месту происшествия.