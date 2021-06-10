На Луганщине сильный дождь с градом повредил жилые дома и уничтожил посевы. ВИДЕО

В селе Свистуновка, что в Сватовском районе, подсчитывают убытки из-за ливня и града, которые прошли 8 июня. Несколько приусадебных участков затопило, уничтожены посевы овощей, а на фермерских полях градом побило кукурузу и подсолнечник.

Об этом сообщается в сюжете Суспільне

Житель Свистуновка Николай Чернобай рассказал журналистам, как вода во время ливня залила его двор.

“Затопило подвалы, ямы, сараи, гараж”, – жалуется Николай.

Дом жителя Свистуновка Владимира Романова находится в низине. По словам мужчины, накануне вода текла с поля, через его усадьбу, потому перелилась через дорогу.

“10 ульев пропало, полностью огород весь затоплен. Где сантиметров 50 – ил с полей нанесло на город. Забор выгнуло, полный подвал воды был”, – вспоминает Владимир.

Местный фермер Олег Барабаш осмотрел после ливня посевы кукурузы и подсолнечника.

“Градом побило 50 гектар кукурузы и гектаров 80 подсолнечника”, – говорит руководитель фермерского хозяйства.

Ливень с градом начался 8 июня, около 15 часов. Непогода длилась не более 30 минут.

Депутат Сватовского городского совета Наталья Луцишена рассказала , что в Свистуновке от стихийного бедствия сильно пострадали 3 дома.

По словам депутата, вместе со старостой села они будут продолжать обследование подтопленных домов. Далее акты передадут в Сватовский городской совет для принятия решения о предоставлении помощи.