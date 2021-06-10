В ОРЛО 12-летний мальчик после грибного ужина попал в больницу

7 июня в 17:52 в отделение реанимации Антрацитовской горбольницы (находится на временно неподконтрольной территории Луганщины, – ред ЛР) был доставлен мальчик с предположительным диагнозом «отравление дикорастущими грибами».

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

Со слов родственников, за день до случившегося мама вместе с сыном собирали неизвестные грибы на открытой территории. Когда принесли домой, дедушка их идентифицировал как съедобные. Грибы отварили, затем пожарили и употребили в пищу втроем.

Мальчик вечером пожаловался на боли в животе. Утром боли усилились, к тому же, в течение дня поднялась температура тела. Остальные члены семьи чувствовали себя нормально.

К вечеру взрослые вызвали медиков, которые доставили мальчика в лечебное учреждение. Там при более детальном обследовании ему поставили диагноз: «острый энтерит». 8 июня утром парня перевели в детское отделение.

Возможно, острое инфекционное заболевание с вовлечением в патологический процесс тонкого кишечника было спровоцировано грибным ужином. Даже если грибы оказались съедобными, но собраны они были недалеко от жилого массива и сколько вредных веществ впитали в себя, как губка, неизвестно.