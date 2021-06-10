Зеленский показал фото с передовой на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 июня, приехал с рабочей поездкой на Донбасс. Глава государства посетил передовые позиции украинской армии в Донецкой области и оговорил с военными текущую обстановку у линии фронта.

Об этом президент написал в своем Twitter-аккаунте и разместил соответствующие снимки, передает Диалог

На фото Зеленский в бронежилете и с каской в руках прочесывает местность в окружении военных. “Снова на Донбассе. Снова – на передовой”, – отметил глава государства.

По словам Зеленского, он рассказал защитникам о шагах правительства по приближению мира на Донбассе, а также увидел в их глазах спокойствие и полное понимание ситуации.

“На таких патриотах держится оборона Украины”, – добавил президент.

В пресс-службе главы государства уточнили: позиции, на которых побывал Зеленский, расположены в 700 метрах от врага, в последние 7-10 день украинские военные отмечают значительное уменьшение количества обстрелов в этом районе, однако провокации со стороны боевиков, приводящие к потерям, по-прежнему имеют место быть. Президент отметил высокий боевой дух бойцов ВСУ, а также призвал депутатов и государственных чиновников чаще приезжать на передовую, чтобы брать с военных пример.