На Донбассе погибла украинская военная

В среду, 9 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе погибла украинская военнослужащая.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила 128 ОГШБр ВСУ Закарпатский Легион.

“Сегодня, 09 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады“, – сказано в публикации.

Обстоятельства гибели защитницы не сообщаются.

Как писал “источник”, 6 июня в зоне проведения ООС украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего получил боевое травмирование. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Ранее мы публиковали фото и фамилии украинских бойцов, отдавших жизни в мае в борьбе за Украину на Донбассе – погибли шесть украинских военнослужащих, трое из них были убиты пулей снайперов.