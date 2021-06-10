На Донбассе погибла украинская военная

В среду, 9 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе погибла украинская военнослужащая.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила 128 ОГШБр ВСУ Закарпатский Легион.
“Сегодня, 09 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады“, – сказано в публикации.
Обстоятельства гибели защитницы не сообщаются.
Как писал “источник”, 6 июня в зоне проведения ООС украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего получил боевое травмирование. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.
Ранее мы публиковали фото и фамилии украинских бойцов, отдавших жизни в мае в борьбе за Украину на Донбассе – погибли шесть украинских военнослужащих, трое из них были убиты пулей снайперов.