В Старобельске на городском пляже провели осмотр речного дна и взяли пробы воды

В Старобельске продолжается подготовка места общего отдыха у реки Айдар к купальному сезону.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Речное дно в пределах центрального городского пляжа обследовано водолазами, специалисты взяли пробы и сделали анализ воды на соответствие санитарным требованиям.



По заказу горсовета местным подразделением Луганского областного лабораторного центра проведен контроль речной воды (центральный пляж) на микробиологические и санитарно-гигиенические показатели. По результатам проверки, проба речной воды соответствует требованиям. В период купального сезона такие исследования воды осуществляться постоянно.



Выполнены традиционные мероприятия по подготовке городского пляжа с помощью водолазов, в частности, водолазное обследование дна акватории пляжа, составлен акт об устранении препятствий из речного дна. Также на центральном городском пляже оборудован и действует спасательный пост. Его дежурные прошли специальное обучение и будут работать здесь в течение всего купального сезона.



Обустройство пляжа – задача для КП “Благоустройство г.Старобельск”, которое вскоре осуществит необходимые работы.

Напоминаем, что накануне сезона купания исполнительным комитетом Старобельского городского совета принято решение «О мерах по обеспечению пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и предупреждения гибели людей на водных объектах в местах массового отдыха населения на территории Старобельской городской территориальной громады в 2021 году”.

Согласно решению местом массового отдыха на р. Айдар утвержден городской пляж в районе улиц Набережная -Гаршина в городе Старобельск.

Вместе с тем, решено отнести к местам, запрещенным для купания, места на р. Айдар в пределах г. Старобельск: в районе Старобельской областной физиотерапевтической больницы (водолечебницы), в районе филиала «СтаробельськАвто» (бывшая СТОА), в районе ул. П. Анорова и на сельских водных объектах Старобельской городской территориальной громады.