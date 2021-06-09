Пошел собирать грибы еще 6 июня: на Луганщине в лесу нашли пропавшего мужчину

Участковые офицеры полиции пгт. Станица Луганская разыскали без вести пропавшего мужчину в лесу, к счастью, живого, но очень истощенного. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, ему оказана медицинская помощь.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

6 июня, в полицию пгт. Станица Луганская поступило сообщение местной жительницы о том, что ее 54-летний муж пошел по грибы в лес и домой не вернулся.

На поиски грибника были привлечены сотрудники местного отдела полиции, кинологи, бойцы батальона «Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова» и оперативники уголовного розыска.

Нашли мужчину во время прочесывания леса вблизи поселка Нижнетеплое. Сейчас мужчина находится дома, его самочувствие удовлетворительное.