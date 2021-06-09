Более 200 переселенцев могут получить жилье по программе 70/30

Комиссия по рассмотрению перечней объектов и мероприятий, которые могут реализовываться за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию вследствие международного вооруженного конфликта на востоке Украины, одобрила 27 предложений органов местного самоуправления по приобретению жилья для внутренне перемещенных лиц .

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В целом Комиссией рассмотрено 36 предложений в 14 областях Украины, из которых одобрено 27 на общую сумму субвенции 16,6 млн грн, отклонено 7 предложений, принято с доработкой 1 и отсрочено рассмотрение 1 предложения. Соответствующее решение позволит приобрести 66 жилых объектов.

Указанная программа финансируется по формату 70/30: 70% стоимости оплачивается из государственного бюджета, еще 30% – из местных бюджетов. При этом от внутренне перемещенных лиц не требуется никаких взносов.

Так, жилье ориентировочно смогут получить 216 ВЛП в следующих населенных пунктах:

Черниговской области: Коропский поселковый совет, Семеновский городской совет, Бахмачский городской совет;

Запорожской области: Берестовский сельский совет, Энергодарский городской совет;

Кировоградской области: Кетрисановский сельский совет;

Сумской области: Конотопский городской совет;

Волынской области : Смидинский сельский совет;

Житомирской области: Райгородский сельский совет, Вишевицкий сельский совет;

Харьковской области: Великобурлукский поселковый совет, Алексеевский сельский совет, Боровской поселковый совет, Краснокутский поселковый совет, Нововодолажский поселковый совет;

Днепропетровской области: Девладовский сельский совет; Первомайский городской совет, Илларионовский поселковый совет;

Хмельницкой области: Судилковский сельский совет;

Луганской области: Белокуракинский поселковый совет, Счастьенская городская ВГА;

Николаевской области: Снигуровский городской совет, Баштанский городской совет, Вознесенский городской совет;

Закарпатской области: Ужгородской городской совет;

Винницкой области: Казатинский городской совет.

Следует отметить, что территориальные громады Кировоградской, Волынской и Закарпатской областей имеют предпосылки получить субвенцию впервые.

Следующие шаги для указанных громад: утверждение местными властями объемов софинансирования и сумм субвенции, передаваемые в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, вынесение проекта распределения субвенции между местными бюджетами на рассмотрение Кабинета Министров Украины.