18 июня в Кременной пройдет фестиваль «Луганщина – это Украина!».

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой районной государственной администрации.

Областной фестиваль «Луганщина – это Украина!», приуроченный к 83 – летию образования Луганской области, будет проходить два дня: 18 июня в г. Кременная и 19 июня – в г. Сватово.

Празднование в Кременной пройдет на берегу реки Красной с 16 – часов и будут включать театрализованное выступление Луганского областного казачьего конного театра «За свободную Украину, за свой любимый край!», выставку декоративно – прикладного искусства «Истоки», фестивальную концертную программу с участием любительских коллективов области «Венок Украины плетет из талантов родного края», организацию развлекательных локаций и прочее.

Первый фестивальный день в Кременной станет неким сочетанием местных традиций, ведь в начале июля, а точнее на Ивана Купала, на реке Красной ежегодно проводились городские массовые гуляния. Позже праздник приобрел статус регионального и превратился в областной фестиваль игры и игрушки. В прошлом году фестиваль не проводился из-за карантинных ограничений.

Кроме жителей громады, на праздник прибудут участники фестиваля более 20 ОТГ Луганской области.

Организационные вопросы проведения мероприятия областного масштаба обсудили 8 июня в Кременской городском совете на совещании под руководством заместителя главы областной администрации Екатерины Безгинской. На ней присутствовали представители управления культуры, национальностей, религий и туризма ОГА, Северодонецкой РГА, Национальной полиции, другие должностные лица.

Заместитель городского головы Сергей Сафо заверил присутствующих в готовности провести фестиваль на высоком организационном уровне.