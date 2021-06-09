В Лисичанской ВГА говорят, что водоканал своевременно оплачивает текущие счета за электроэнергию

Лисичанская городская военно-гражданская администрация осуществляет оплату за потребленную активную электроэнергию прошлых лет согласно предварительным договоренностям.
Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации
Так, из местного бюджета выделен один миллион гривен на оплату задолженности перед ООО «Луганское энергетическое объединение» за потребленную активную электроэнергию прошлых лет. Оплата будет осуществлена до 15 июня текущего года.
Напомним, что задолженность за электрическую энергию в размере более 140 млн грн сложилась за период с июня 2011 по сентябрь 2018.
Отметим, что текущую оплату за использованную электроэнергию в 2021 году ЛКСП «Лисичанскводоканал» осуществляет своевременно.
Напомним, ранее сообщалось, что 10 июня ООО “ЛЭО” намерено обесточить за долги лисичанский водоканал, в результате чего без водоснабжения останутся жители Лисичанска, Приволья и Новодружеска.