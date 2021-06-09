В Лисичанской ВГА говорят, что водоканал своевременно оплачивает текущие счета за электроэнергию

Лисичанская городская военно-гражданская администрация осуществляет оплату за потребленную активную электроэнергию прошлых лет согласно предварительным договоренностям.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации

Так, из местного бюджета выделен один миллион гривен на оплату задолженности перед ООО «Луганское энергетическое объединение» за потребленную активную электроэнергию прошлых лет. Оплата будет осуществлена ​​до 15 июня текущего года.

Напомним, что задолженность за электрическую энергию в размере более 140 млн грн сложилась за период с июня 2011 по сентябрь 2018.

Отметим, что текущую оплату за использованную электроэнергию в 2021 году ЛКСП «Лисичанскводоканал» осуществляет своевременно.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 июня ООО “ЛЭО” намерено обесточить за долги лисичанский водоканал, в результате чего без водоснабжения останутся жители Лисичанска, Приволья и Новодружеска.