В Северодонецке полицейские расследуют факт использования поддельных денег

В рамках открытого уголовного производства по ст. 199 УК Украины «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов» следователи проводят необходимые следственно оперативные мероприятия и устанавливают происхождение купюры.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Вчера, 8 июня, в полицию обратился 39-летний местный житель с сообщением, что в пункте обмена валюты женщина пытается обменять поддельную купюру номиналом 50 евро.

Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие на место происшествия, установили, что 62-летняя пенсионерка пришла в пункт обмена с намерением обменять валюту. Во время проверки купюры, работник обменника обнаружил подделку и немедленно сообщил об этом в полицию. Правоохранителям женщина пояснила, что указанную купюру она приобрела в г.. Киеве.

Продолжается досудебное расследование.