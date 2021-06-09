Кондиционеры для дома: как правильно выбрать функциональную и энергоэкономичную модель?

Представленные на рынке системы кондиционирования умеют охлаждать и нагревать воздух, очищать его от вирусов и бактерий, поддерживать нужную степень влажности в помещении. Каждый год производители предлагают новые усовершенствованные модели. Так как цена на кондиционер зависит от его функциональности и мощности, следует разбираться в его характеристиках, чтобы при покупке не переплатить за лишние функции.

Конструкции по типу монтажа

В продаже сейчас можно встретить кондиционеры следующих форм-факторов, которые отличаются по типу установки:

Напольные передвижные агрегаты, которые можно перемещать по дому. Они имеют встроенный моноблок, тёплый воздух выводится через трубку на улицу или в ёмкость.

Настенные сплит-системы является самыми востребованными моделями в настоящее время. Шумный компрессор вынесен наружу и соединен с внутренним блоком скрытым трубопроводом. Выглядит такая установка эстетично. Такие кондиционеры обладают расширенным функционалом.

Моноблоки для встраивания в оконный проем. Цена невысокая, монтаж не сложный, однако эффективность у них ниже, чем у сплит-систем, функциональность ограничена.

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Отличие инверторных кондиционеров

В отличие от кондиционеров линейного типа модели с инверторным компрессором при достижении нужной температуры полностью не отключаются, а начинают плавно снижать мощность. Поэтому нужный температурный режим поддерживается постоянно, с точностью до 0,5℃. Считается, что такая система более энергоэффективна. Это преимущество будет заметнее в регионах с очень жарким климатом, где кондиционеры не выключаются круглосуточно. Еще одно достоинство — отсутствие замерзания внешнего блока при минусовых температурах. Поэтому такой кондиционер можно использовать на прогрев помещения зимой. К недостаткам таких моделей относятся более высокая цена и дорогой ремонт.

Мощность и энергоэффективность

В стандартных помещениях с потолками не выше 2, 5 м на каждый квадратный метр площади кондиционер тратит 100 Вт мощности в режиме охлаждения. Для более точного расчета при выборе модели надо добавлять 20% на запас. Так, для спальни в 18 кв. м. нужна сплит-система мощностью 2,1 кВт. Если помещение нестандартное, потолки высокие, окон много, и они выходят на юг, нужен дополнительный запас мощности в 15-20%.

Шумность

В техническом паспорте изделия производитель указывает уровень шума, который создает агрегат. В пределы нормы входит значение 43 дБ. Чтобы не переживать за шумность, для детских комнат и комнат отдыха рекомендованы модели с ночным режимом.

Функции и управление

Бытовые кондиционеры позволяют понижать температуру воздуха в комнате до +16. Обогрев устанавливается обычно на температуру в диапазоне +25℃… +28℃.

Пульт ДУ — это обычный тип управления современным кондиционером. Модели с встроенным блоком Wi-Fi позволяют удаленно управлять климатом в доме через смартфон. С помощью программного обеспечения можно будет устранять возникшие неисправности. . Режим автоматической настройки поддержит комфортную для жильцов температуру.

Такие опции, как повышение влажности, осушение, дезодорация и ионизация воздуха прибавляют цену агрегату. Поэтому перед покупкой надо определиться, какие функции будут реально востребованы.