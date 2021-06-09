Улицы превратились в реки: Мариуполь снова затопило. ВИДЕО

В Мариуполе днем 8 июня шел сильный дождь. Через час он затопил улицы, подземный переход и соседние села. Это уже второй раз за неделю местные жители страдают от непогоды.

Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на сайт Мариуполя

Дождь начался около 13:30. За час выпала месячная норма осадков.

После 14:30 к спасателям начали поступать сообщения о подтоплении. Специалисты выезжали на улицу Карасевскую и проезд Дачный. Также известно, что полностью затопило улицу Громова. В эпицентре непогоды оказалось село Гавань.

В центре города общественный транспорт остановился, а пассажиры шли пешком по колени в воде. Кроме того, в воде оказался подземный переход.

После дождя спасатели очищали колодцы от мусора, который принесла вода. В сети местные жители активно распространяли видео затопленного Мариуполя.

“7 лет здесь живу, но этого еще не видел”, – рассказал автор видео.

Сильный дождь затопил Мариуполь: видео

Улицы города превратились в реки: видео

Часть Мариуполя находится без электроэнергии.

На одном из видео видно, как женщина с трудом передвигается через воду под ногами. Над головой она держит зонтик. В один момент женщина внезапна упала и быстро поднялась из воды.

Люди с трудом передвигаются по улицам: видео

В ночь на 3 июня дождь в Мариуполе наделал еще больше беды. Ливень затопил дома, подъезды и общественный транспорт. В селе Ляпино из-за непогоды погибла домашняя птица.

Люди жаловались, что их дома оказались на метр в воде.