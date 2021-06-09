Улицы превратились в реки: Мариуполь снова затопило. ВИДЕО

В Мариуполе днем 8 июня шел сильный дождь. Через час он затопил улицы, подземный переход и соседние села. Это уже второй раз за неделю местные жители страдают от непогоды.
Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на сайт Мариуполя
Дождь начался около 13:30. За час выпала месячная норма осадков.
После 14:30 к спасателям начали поступать сообщения о подтоплении. Специалисты выезжали на улицу Карасевскую и проезд Дачный. Также известно, что полностью затопило улицу Громова. В эпицентре непогоды оказалось село Гавань.
В центре города общественный транспорт остановился, а пассажиры шли пешком по колени в воде. Кроме того, в воде оказался подземный переход.
После дождя спасатели очищали колодцы от мусора, который принесла вода. В сети местные жители активно распространяли видео затопленного Мариуполя.
“7 лет здесь живу, но этого еще не видел”, – рассказал автор видео.
Сильный дождь затопил Мариуполь: видео
Улицы города превратились в реки: видео
Часть Мариуполя находится без электроэнергии.
На одном из видео видно, как женщина с трудом передвигается через воду под ногами. Над головой она держит зонтик. В один момент женщина внезапна упала и быстро поднялась из воды.
Люди с трудом передвигаются по улицам: видео
В ночь на 3 июня дождь в Мариуполе наделал еще больше беды. Ливень затопил дома, подъезды и общественный транспорт. В селе Ляпино из-за непогоды погибла домашняя птица.
Люди жаловались, что их дома оказались на метр в воде.