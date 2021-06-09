Сватовчанин хотел купить рыбную продукцию, а попался в “сети” мошенников

Мошенники продолжают обманывать жителей Луганской области.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.
Луганчанка попала в сети мошеннической схемы “Трудоустройство за рубежом». Женщина перечислила злоумышленникам за «оформление документов для дальнейшего трудоустройства» почти 10 тыс. грн.
Житель Сватово в социальной сети «Facebook» нашел объявление о продаже рыбной продукции и перечислил более 2 тыс грн, в качестве оплаты за покупку, однако товар не получил, продавец на связь не выходит.