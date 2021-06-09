Сватовчанин хотел купить рыбную продукцию, а попался в “сети” мошенников

Никогда не сотрудничайте с теми людьми, которые требуют за оказание услуг по вашему трудоустройство денежный взнос. Даже если сумма выдается незначительной – это все равно обман, ведь настоящий работодатель предварительно общается с потенциальным работником и сам предлагает ему дальнейшее денежное вознаграждение за труд.