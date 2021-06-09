Сватовчанин хотел купить рыбную продукцию, а попался в “сети” мошенников

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Мошенники продолжают обманывать жителей Луганской области.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.


Луганчанка попала в сети мошеннической схемы “Трудоустройство за рубежом». Женщина перечислила злоумышленникам за «оформление документов для дальнейшего трудоустройства» почти 10 тыс. грн.

Никогда не сотрудничайте с теми людьми, которые требуют за оказание услуг по вашему трудоустройство денежный взнос. Даже если сумма выдается незначительной – это все равно обман, ведь настоящий работодатель предварительно общается с потенциальным работником и сам предлагает ему дальнейшее денежное вознаграждение за труд.


Житель Сватово в социальной сети «Facebook» нашел объявление о продаже рыбной продукции и перечислил более 2 тыс грн, в качестве оплаты за покупку, однако товар не получил, продавец на связь не выходит.


Не перечисляйте деньги неизвестным лицам в качестве предоплаты за товар или как помощь. При покупке или продаже товаров через сеть интернет пользуйтесь услугой наложенного платежа.