На данный момент от COVID-19 лечатся 880 жителей Луганщины

Лабораторно подтвержден 21 новый случай COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

Лисичанск – три, Рубежное – три, Северодонецк – четыре, Кременная – два, Марковка – одно, Новоайдар – одно, Попасная – одно, Сватово – одно, Старобельск – три, Троицк – два.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 321 случая.



Выздоровели – 24533 (54 за последние сутки), лечатся – 880 (133 – стационарно, 747 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1073 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1057.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 21 (при пороговом 60).



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 908 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9 июня (09:00) в Украине 2218039 подтвержденных случаев COVID-19, из них 51 410 летальных, 2108684 лица выздоровели. Всего проведено 10405577 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 1385 новых случаев; летальных – 77; осуществлено 60620 тестирований; выздоровели 6962 человека.