На Луганщине обнаружили три тайника с боеприпасами

В Луганской области Служба безопасности Украины выявила 3 ​​тайника террористов с боевыми средствами поражения. Схроны были оборудованы в Счастьенском районе за 3-5 км от линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате операции сотрудники спецслужбы нашли скрытые арсеналы, оставленные боевиками в 2014 году во время боевых действий на Луганском направлении.

Особую опасность для гражданского населения составляли противопехотные осколочные гранаты РГН и ударно-дистанционные запалы УДО, которые хранились в подземном тайнике рядом с дачным поселком недалеко от города Счастье.

Кроме того, в тайнике, обустроенной боевиками в районе села Гречишкино, правоохранители обнаружили:

3 выстрела к гранатомету ПГ-7;

13 подрывников ГО-2;

7 гранат Ф-1 и РГД-5,

2 минных взрывателя и запал для гранат;

более 1 тыс. патронов.

Во втором тайнике, расположенном возле автодороги в районе с. Безгиново, хранились:

5 противопехотных осколочных гранат РГН;

5 ударно-дистанционных запалов УДО;

7 гранат Ф-1;

2 запалов УЗРГМ;

7 подрывников;

160 крупнокалиберных патронов калибра 12,7 мм.

Третий тайник, расположенный вблизи жилой зоны села Передельское, содержал:

18 артиллерийских снарядов калибра 30 мм;

8 гранат Ф-1 и окопный заряд;

почти 700 патронов для крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7 мм.

Все вооружение находилось в боевом состоянии.

Обезвреживание средств поражения проводилось совместно с сотрудниками ГСЧС и саперами Вооруженных Сил Украины.