У несовершеннолетнего лисичанина в рюкзаке нашли PVP-соль

Патрульные обнаружили у несовершеннолетнего наркотические вещества.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Минувшим вечером в Лисичанске, на улице Северодонецкой, патрульные роты ТОР заметили трех молодых людей, которые при виде полицейских начали нервничать и пытаться уйти в другую сторону. Во время общения с парнями патрульные установили, что по один из них уже имел проблемы с законом из-за хранения наркотических веществ. На вопрос имеет ли он сейчас при себе наркотические вещества, тот признался, что в рюкзаке есть наркотическое вещество PVP-соль.



Патрульные немедленно вызвали на место следственно-оперативную группу и мать 17-летнего парня, в присутствии которых у гражданина изъяли пакет с предположительно наркотическим веществом, мобильные телефоны и блокнот с записями.



Гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК. За незаконное хранение с целью сбыта наркотических средств несовершеннолетнему грозит до восьми лет лишения свободы.