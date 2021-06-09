Женщине, которая нанесла ножевые ранения полицейскому, объявили о подозрении

Под процессуальным руководством Северодонецкой окружной прокуратуры сообщено о подозрении 29-летней местной жительнице по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.



По данным следствия, 7 июня 2021 участковый офицер полиции, патрулируя в одном из кварталов города, обратил внимание на подозрительное поведение женщины, которая ковырялась в земле возле гаражей и что-то искала.



С целью выяснения обстоятельств возможного совершения уголовного преступления, предварительно представившись, полицейский приблизился к женщине для осуществления проверки. В этот момент подозреваемая, которая искала «закладку» с наркотиками, схватила с земли нож и нанесла полицейскому удары в область локтевого сустава, бедра.



Сразу после совершения преступления женщина была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.





За совершение преступления указанному лицу грозит до 5 лет лишения свободы.