Юрист рассказал, что такое налоговая скидка на жилье и как ее получить переселенцу

Внутренне перемещённые лица имеют право на получение налоговой скидки на аренду жилья, что зафиксировано в Налоговом кодексе.

Об этом в программе “Имею право” телеканала “Дом” рассказал юрист, глава Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи города Киева Михаил Харин.

По его словам, налоговая скидка определяется довольно несложными расчётами. При этом акцентировал: налоговую скидку нельзя путать с компенсацией, потому что это разные вещи.

“Она определяется из cуммы оплаченных доходов человека, то есть из зарплаты. Когда работодатель оплачивает налоги, от заработанных денег, с этой суммы и вычисляется в дальнейшем налоговая скидка. Согласно ставке, которая является стандартной, это 18%”, — пояснил юрист.

Если вы потратили 100 тыс. на аренду жилья за год, то вышеуказанные 18% и возмещаются.

“Но они не могут быть выше, нежели оплаченный доход с физлиц с вашей заработной платы. Из 100 тыс. — 18 тыс. Это и будет налоговая скидка за год”, — уточнил правозащитник.

Чтобы получить скидку, необходимо обратиться письменно в налоговую службу, подать декларацию. Также понадобится справка ВПЛ для подтверждения статуса. Также предоставляются договор об аренде жилья и все чеки, которые подтверждают осуществление оплаты. Кроме того, подаётся декларация, где указываются доходы и имущество.

“И главный момент — чтобы в договоре именно вы были прописаны одной стороной, которая арендует это жильё, поскольку именно вам будут возвращаться денежные средства”, — отметил Михаил Харин.

После 60 дней на счёт придут денежные средства.

“Если у вас нет счёта, то в заявлении о предоставлении налоговой скидки укажите, что деньги можете получить денежным переводом”, — акцентировал юрист.